Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw geöffnet und Innenraum durchwühlt

Sulzbachtal (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Pferchstraße wurde am frühen Samstagmorgen in ein Fahrzeug eingebrochen. Die Unbekannten durchwühlten die Mittelkonsole und das Handschuhfach des am Straßenrand geparkten Wagens und machten sich im Anschluss aus dem Staub. Nach den bisherigen Ermittlungen griffen die Langfinger gegen 5:45 Uhr zu. Wie es den Tätern gelang, den verschlossenen Pkw zu öffnen, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die zur genannten Zeit etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

