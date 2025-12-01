PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPWP: Langfinger greift in Bus zu

Kaiserslautern (ots)

Eine Seniorin meldete sich am Samstagmorgen bei der Polizei. Bei den Beamten gab die Frau zu Protokoll, sie sei Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Nach ihrer Schilderung war die 90-Jährige am Freitagmittag, gegen 12 Uhr mit der Buslinie 105 vom Rathaus in Richtung Lothringer Dell unterwegs. Als sie später ausstieg, bemerkte die Frau, dass der Reißverschluss ihrer Tasche geöffnet war. Bei einer genaueren Überprüfung ihrer Wertgegenstände, stellte sie fest, dass der Geldbeutel zwar noch da war, aber mehrere Bankkarten, Ausweispapiere und ein mittlerer zweistelliger Geldbetrag fehlten. Sie geht davon aus, dass Unbekannte die Gegenstände gestohlen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Langfinger aufgenommen. Zeugen, die zur genannten Zeit ebenfalls mit dem Linienbus unterwegs waren und etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

