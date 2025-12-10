PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim/Friemersheim: Zwei Brände - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Nikolaustag (6. Dezember) kam es zu gleich zwei Bränden - die Fälle im Detail:

Unbekannte steckten im Bereich der Behringstraße / Rheingoldstraße um 4:45 Uhr einen Altkleidercontainer in Brand, stießen diesen um und ergriffen die Flucht. Zeugen meldeten den Brand den Einsatzkräften. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Zwischen 17 und 18 Uhr haben Unbekannte Weihnachtsdeko an einer Haustür an der Ulmenstraße in Brand gesetzt. Als die Bewohnerin (48) von einem Weihnachtsmarktbesuch nach Hause kam, stellte sie die Flammen fest, löschte den Schmuckkranz eigenständig und verständigte die Polizei. Eine Fußmatte, die Tür und Teile der Hausfasse wurden in Folge des Brandes beschädigt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

