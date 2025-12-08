PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Tatverdächtiger nach mehreren Raubüberfällen auf Geschäfte festgenommen - Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen hat die Polizei Duisburg am Samstagnachmittag (6. Dezember, 14:55 Uhr) einen 26-jährigen Mann aus Moers festgenommen, der verdächtigt wird, in den vergangenen zwei Wochen mehrere Raubüberfälle auf Duisburger Geschäfte begangen zu haben. Zivile Einsatzkräfte konnten den Mann dank guter Personenbeschreibungen und Aufnahmen von Überwachungskameras an der Tiefgarage am König-Heinrich-Platz identifizieren und stellen. Dabei trug der Verdächtige noch immer die Kleidung, die er bei einem Raubüberfall am selben Tag getragen haben soll.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte unter anderem ein Messer, Bargeld und Betäubungsmittel. Die Beamten brachten den Moerser daraufhin ins Polizeigewahrsam. Er wurde am Sonntag (7. Dezember) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Raubüberfälle zusammengefasst: Der Verdächtige soll seit dem 30. November in mindestens vier Fällen mit einem Messer bewaffnet Bargeld von Geschäftsmitarbeitern gefordert haben. Die letzte Tat habe er am Samstagmittag (6. Dezember, 11:45 Uhr) in einem Textilhandel-Geschäft auf der Von-der-Mark-Straße in Meiderich begangen. Zu den weiteren Vorfällen zählen:

   - Ein Raubüberfall auf einen Bio-Supermarkt an der Straße 
     Stapeltor in der Duisburger Altstadt am Freitagmorgen (5. 
     Dezember, 9:15 Uhr),
   - ein Raubüberfall auf ein Sonnenstudio auf der 
     Friedrich-Wilhelm-Straße im Dellviertel am 30. November (unsere 
     Pressemitteilung: 
     https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6169681)
   - ein Raubüberfall auf ein Blumengeschäft an der Kuhstraße 
     (Altstadt) am 1. Dezember und
   - ein Raubüberfall auf einen Ein-Euro-Laden auf dem Sonnenwall im 
     Dellviertel ebenfalls am 1. Dezember 2025.

Ob der 26-Jährige noch für weitere Taten verantwortlich sein könnte, ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 13.

