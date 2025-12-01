POL-DU: Dellviertel: Raubüberfall auf Sonnenstudio - Kripo sucht Zeugen
Duisburg (ots)
Ein Unbekannter hat am Sonntagabend (30. November, gegen 21 Uhr) ein Sonnenstudio auf der Friedrich-Wilhelm-Straße ausgeraubt. Der Mann bedrohte eine Mitarbeiterin (32) mit einem Messer und forderte Bargeld aus der Kasse. Mit seiner Beute flüchtete er in Richtung Kantpark.
Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können: Er wird auf 40 Jahre und 1,60 Meter geschätzt. Der Mann hat dunkle Haare, eine dünne Statur, braune Augen und trug zum Tatzeitpunkt eine gesteppte schwarze Winterjacke. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.
