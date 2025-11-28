Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Gefälschte Luxusparfüms im Kofferraum: Polizisten stoppen Schmuggler

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Donnerstagvormittag (27. November, 9:30 Uhr) im Bereich der Steinschen Gasse einen schwarzen BMW mit polnischem Kennzeichen kontrolliert. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten im Kofferraum fünf Kartons, die mit insgesamt knapp 300 Flacons Parfüm verschiedener "Luxusmarken" gefüllt waren.

Bei der anschließenden Befragung erklärte der 44-jährige Beifahrer aus Neuss, dass er die Parfüms auf einem Bazar in Paris erworben habe, um sie später in Polen zu verkaufen. Er gab zudem zu, dass es sich hierbei um Fälschungen handelt.

Die Polizisten stellten die Ware sicher. Der 44-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell