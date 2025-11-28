POL-DU: Altstadt: Gefälschte Luxusparfüms im Kofferraum: Polizisten stoppen Schmuggler
Duisburg (ots)
Polizisten haben am Donnerstagvormittag (27. November, 9:30 Uhr) im Bereich der Steinschen Gasse einen schwarzen BMW mit polnischem Kennzeichen kontrolliert. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten im Kofferraum fünf Kartons, die mit insgesamt knapp 300 Flacons Parfüm verschiedener "Luxusmarken" gefüllt waren.
Bei der anschließenden Befragung erklärte der 44-jährige Beifahrer aus Neuss, dass er die Parfüms auf einem Bazar in Paris erworben habe, um sie später in Polen zu verkaufen. Er gab zudem zu, dass es sich hierbei um Fälschungen handelt.
Die Polizisten stellten die Ware sicher. Der 44-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell