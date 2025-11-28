Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Auto erfasst Fußgängerin - eine verletzte Person

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (27. November, 16:42 Uhr) kollidierte ein Pkw mit einer Fußgängerin (24) im Kreuzungsbereich der Amsterdamer Straße / Sofienstraße.

Ein 20-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Sofienstraße, um nach links in die Amsterdamer abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs erfasste das Auto die junge Frau. Eine Passantin war sofort zur Stelle und leistete Erste Hilfe.

Ein Rettungswagen kam zum Einsatz, um die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus zu bringen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Amsterdamer Straße in Richtung Duisburger Straße.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell