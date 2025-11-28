PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Auto erfasst Fußgängerin - eine verletzte Person

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (27. November, 16:42 Uhr) kollidierte ein Pkw mit einer Fußgängerin (24) im Kreuzungsbereich der Amsterdamer Straße / Sofienstraße.

Ein 20-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Sofienstraße, um nach links in die Amsterdamer abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs erfasste das Auto die junge Frau. Eine Passantin war sofort zur Stelle und leistete Erste Hilfe.

Ein Rettungswagen kam zum Einsatz, um die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus zu bringen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Amsterdamer Straße in Richtung Duisburger Straße.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

