Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Brand in Mehrfamilienhaus - Bewohnerin verstorben

Duisburg (ots)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Harmoniestraße am Freitagmorgen (28. November) hat die Duisburger Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Das Feuer brach gegen 7:10 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen und holten eine 69-jährige Bewohnerin bewusstlos aus ihrer Wohnung. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch am Einsatzort. Rettungskräfte behandelten zwei weitere Hausbewohner vor Ort. Ihnen wurde die Unterstützung eines Seelsorgers angeboten. Polizisten sperrten für die Dauer der Löscharbeiten den betroffenen Bereich ab.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlung.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell