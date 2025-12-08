Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Trio beklaut Seniorenpaar - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Trio beklaute am Freitagmorgen (5. Dezember, 9 Uhr) ein Ehepaar aus deren Wohnung an der Düsseldorfer Straße (höhe Im Schlenk).

Was genau geschehen ist:

Weil ein Umzug bevorstand, kontaktierten die Senioren ein Umzugsunternehmen aus der Zeitung. Das Paar steckte mitten in ihren Vorbereitungen, als drei Unbekannte klingelten und vorgaben, sich vorab einen Überblick verschaffen zu müssen. So ließ der 73-Jährige die mutmaßlichen Möbelpacker herein. Nachdem einer mit einem gepackten Karton kurzzeitig die Wohnung verließ, gaben die Männer an, am Folgetag weiterzumachen und verschwanden.

Dann stellte die Ehefrau fest, dass Wertgegenstände fehlen würden, und sie verständigten die Polizei.

Gegenüber den Einsatzkräften beschrieb das Paar die Täter wie folgt:

1. 1,90 Meter groß, 35 Jahre alt, kurze schwarze Haare, Arbeitskleidung 2. 1,70 Meter groß, 45 Jahre alt, Glatze, Arbeitsjacke mit neon-gelber Schrift 3. 1,75 Meter groß, 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, Vollbart

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die das Trio bei der Tat oder der Flucht beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

