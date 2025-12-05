Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Drei Verletzte im Linienbus durch Gefahrenbremsung

Duisburg (ots)

Bei einer Gefahrenbremsung eines Linienbusses auf der Rheinhauser Straße am späten Donnerstagnachmittag (4. Dezember, gegen 17:50 Uhr) wurden drei Frauen zwischen 15 und 48 Jahren alt - darunter eine Schwangere - verletzt. Sie sind durch das Bremsmanöver durch den Bus geschleudert worden und kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Der Busfahrer (50) hatte bremsen müssen, weil direkt vor ihm ein schwarzer Mercedes plötzlich seinen Weg gekreuzt hatte, um auf ein Tankstellengelände zu fahren. Der Fahrer des Mercedes (B-Klasse) ist ohne anzuhalten weitergefahren. Wer den Unfall gesehen hat oder Angaben zum flüchtigen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 22 zu melden.

