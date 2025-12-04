Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Diebstahl von Kupferkabeln - Täterin gefasst

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Samstagnachmittag (29. November) eine 37-jährige Frau nach einem Diebstahl an Baucontainern auf der Straße Beckersloh gefasst. Die Frau hatte gegen 12:25 Uhr Kupferkabel entwendet. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Frau bei der Tatausführung beobachtet und umgehend die Polizei alarmiert.

Im Zuge der Fahndung wurde die Verdächtige an einer nahegelegenen Schule angetroffen. Sie führte eine Stofftasche bei sich, in der sich drei abgeschnittene Kupferkabel sowie zwei Kneifzangen befanden. Die Beamten stellten das Diebesgut und das Tatwerkzeug sicher. Die Frau muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

