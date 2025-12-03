Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Oberhausen: Zwei gestohlene Autos im Rhein-Herne-Kanal versenkt - Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen und sucht Zeugen

Duisburg/Oberhausen (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen am Donnerstagabend (27. November, 17:48 Uhr) sowie am Dienstagabend (2. Dezember, gegen 20:30 Uhr) in Zusammenarbeit mit der Wasserschutzpolizei insgesamt zwei Autos aus dem Rhein-Herne-Kanal (Kilometer 5.0 und 5.1) zwischen den Schleusen Duisburg-Meiderich und Oberhausen-Lirich.

Was bisher bekannt ist: Bereits am 26. August meldete ein 78-Jähriger, dass sein schwarzer Renault Clio von der Fiskusstraße in Neumühl entwendet worden war. Er hatte sein Auto tags zuvor gegen 18:30 Uhr geparkt. Die Einsatzkräfte nahmen die Anzeige auf und sicherten am Tatort Spuren. Das Kriminalkommissariat 34 nahm die Ermittlungen auf, die bis heute andauern.

Am 27. November gab es eine Fortschreibung des Falls, weil ein Zeuge der Polizei Oberhausen meldete, dass ein Fahrzeug im Rhein-Herne-Kanal versenkt wurde. Einsatzkräfte der Polizei (auch die Wasserschutzpolizei) und der Feuerwehr spürten das Fahrzeug am Grund auf und veranlassten die Bergung des Renault Clio. Personen hatten sich nicht in dem Fahrzeug befunden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen galt eine Schifffahrtssperre zwischen der Schleuse Duisburg-Meiderich und Oberhausen-Lirich, die am 28. November gegen 1:40 Uhr aufgehoben wurde. Ermittlungen ergaben, dass es sich um das vom 26. August gestohlene Fahrzeug des 78-jährigen Duisburgers handelt.

Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt in einem weiteren Pkw-Diebstahl. Ein 30-Jähriger meldete am 23. November gegen 11:30 Uhr der Polizei Duisburg, dass drei Autos (Jeep Grand Cherokee, BMW X1, Chrysler Voyager Flexfuel) von seinem Gebrauchtwagenhandel an der Theodor-Heuss-Straße gestohlen wurden. Den Beamten gegenüber gab der Melder an, dass er am Vortag gegen 17 Uhr seinen Laden verlassen hat. Die Einsatzkräfte sicherten auch hier am Tatort Spuren. Die Kriminalpolizei geht derzeit von mehreren Tätern aus.

Am Dienstagabend (2. Dezember) gab es auch in diesem Fall eine Fortschreibung: Unbekannte hatten gegen 20:30 Uhr einen BMW X1 im Rhein-Herne-Kanal (Höhe Oberhausen-Lirich) versenkt. Ein Oberhausener (45) meldete den Einsatzkräften den Vorfall und beobachtete, wie die unbekannten Täter mit einem weißen Kleinwagen die Flucht ergriffen.

Taucher der Feuerwehr lokalisierten den am Grund liegenden Pkw und gaben Entwarnung - keine Person im Fahrzeug. Polizei und Feuerwehr waren an der Bergung des BMW beteiligt. Für die Dauer galt eine Schifffahrtssperre, die am 3. Dezember um 00:20 Uhr aufgehoben werden konnte.

Die Beamten ermittelten, dass es sich um eines der Autos handelt, welches am 23. November von dem Gebrauchtwagenhandel der Theodor-Heuss-Straße gestohlen wurde. Experten der Kriminalpolizei sicherten am Fahrzeug Spuren.

Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt weiterhin zu den Hintergründen der Taten. Dabei wird untersucht, wer für die Entwendungen der Fahrzeuge verantwortlich ist, wer die beiden Pkw im Rhein-Herne-Kanal versenkte und wo sich der Jeep Grand Cherokee sowie der Chrysler Voyager Flexfuel befinden. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, ist ebenfalls Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Zudem suchen die Kriminalbeamten weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den besonders schweren Fällen der Diebstähle sowie zu den Versenkungen im Kanal machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell