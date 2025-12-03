Polizei Duisburg

POL-DU: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Trunkenheitsfahrt

Wanheimerort (ots)

Gleich mehrfach mussten sich zwei Insassen eines Renault am späten Montagabend (1. Dezember, gegen 23:15 Uhr) rechtlich verantworten. Zunächst fielen Polizisten in einem Streifenwagen der Renault auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Wanheimerort auf der Düsseldorfer Straße unterwegs war. Trotz mehrfacher und deutlicher Anhaltezeichen der Beamten verlangsamte der Fahrer (48 Jahre) sein Fahrzeug kaum und setzte seine Fahrt durch Wanheimerort bis schließlich zur Albertus-Magnus-Straße fort, wo er vor dem St. Anna Krankenhaus zum Stehen kam. Bei der anschließenden Kontrolle rochen die Beamten Alkohol beim 48-Jährigen. Nachdem sie bei dem Mann einen freiwilligen Atemalkoholtest durchführten, ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an. Die Polizisten brachten den Mann zur Polizeiwache, wo ein Arzt ihm die Blutprobe entnahm. Die Staatsanwaltschaft ordnete außerdem die Beschlagnahme des Führerscheins des Renault-Fahrers an. Bei der Überprüfung der Personalien des Sohnes (20 Jahre) des Fahrers, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, stellten die Beamten fest, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag, der durch die Zahlung einer Geldstrafe abgewendet werden konnte. Um der Verhaftung zu entgehen, zahlte der 20-Jährige die geforderte Geldstrafe und konnte entlassen werden. Der Vater muss sich nun mit Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Trunkenheit am Steuer auseinandersetzen.

