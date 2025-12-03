Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Trickbetrüger erbeuten Bargeld und Schmuck - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zwei unbekannte Männer gelangten am Dienstagvormittag (2. Dezember, 10:30 Uhr) unter dem Vorwand, Mitarbeiter einer Wohnungsgesellschaft zu sein, in die Wohnung einer 87-jährigen Duisburgerin im Bereich der Straße Im Bremmenkamp. Sie täuschten vor, kurzfristige Arbeiten an den Außenwänden des Hauses durchführen zu müssen.

Während einer der Männer die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte sein Komplize unbemerkt die Wohnung nach Wertgegenständen. Als sich das Duo kurze Zeit später wieder entfernte, stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse, weiteres Bargeld sowie eine Halskette verschwunden waren.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern machen können. Sie werden wie folgt beschrieben: Unbekannter 1: Ca. 30 Jahre alt, grün-brauner Mantel, schlank, klein, vermutlich trug er eine blonde Perücke; Unbekannter 2: Ca. 30 Jahre alt, schwarze, kurze Haare, groß, schlank, trug eine dunkle Brille und einen schwarzen Mantel.

Hinweise bitte an die Polizei Duisburg unter der Telefonnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell