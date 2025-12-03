PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diesen mutmaßlichen Betrüger?

Duisburg (ots)

Weil ein Mann im Dezember 2024 in Duisburg und Düsseldorf Personen um Geld betrog, sucht die Polizei nun öffentlich den mutmaßlichen Betrüger.

Ein Duisburger (21) erstattete bereits am 18. Dezember 2024 auf der Polizeiwache Präsidium eine Anzeige. Ein Unbekannter sprach ihn auf der Königstraße an und bat um Geld, weil seine EC-Karte von einem Geldautomaten eingezogen worden sei. Der Unbekannte zeigte ein Foto von seinem vermeintlichen Ausweis vor und gab an, das Geld sofort zu überweisen. Der 21-Jährige hob gutgläubig Geld ab, überreichte es und stellte im Nachgang fest, dass die angekündigte Überweisung ausblieb - kurzerhand nahm er den Weg zur Polizei auf sich.

Ermittlungen ergaben, dass dem Verdächtigen weitere Taten - auch in Düsseldorf - zuzurechnen sein könnten. In einem Fall stellte die Polizei Videomaterial einer Geldautomaten-Überwachungskamera sicher. Anhand dieser Aufnahmen erwirkte die Staatsanwaltschaft Duisburg eine gerichtlich angeordnete Öffentlichkeitsfahndung. Daher bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit, bei der Identifizierung des Mannes zu helfen.

Die Fotos sind über das Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/188057

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

