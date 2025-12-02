Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Diebin attackiert Supermarkt-Mitarbeiter

Duisburg (ots)

Eine 45-jährige Oberhausenerin versuchte am Montagabend (1. Dezember, 21 Uhr), aus einem Supermarkt an der Herbststraße diverse Waren zu stehlen. Ohne zu bezahlen, durchquerte sie den Kassenbereich und behauptete, die Produkte in ihrer Tasche stammen aus einem früheren Einkauf. Ein Kassenbon, der dies belegen könnte, konnte jedoch nicht vorgelegt werden. Im Gegenteil: Ihr Diebstahl wurde durch eine Videoaufzeichnung der Überwachungskamera bestätigt.

Als ein 36-jähriger Mitarbeiter die Frau daraufhin ansprach und aufhalten wollte, griff sie den Mann an, trat und schlug ihn. Dennoch gelang es dem Mitarbeiter, die Diebin an die Polizei zu übergeben. Die 45-Jährige muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell