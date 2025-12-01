Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Aktion der Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei Duisburg auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt

Unter dem Motto "Recht weihnachtlich § - Komm vorbei, stell' Fragen an Staatsanwaltschaft und Polizei!" sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen,

am 4. Dezember 2025, zwischen 11:00 und 15:00 Uhr,

in entspannter Atmosphäre auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei ins Gespräch zu kommen. Zur Eröffnung der Aktion wird Polizeipräsident Alexander Dierselhuis an unserem Stand erwartet, um eine kurze Begrüßung auszusprechen.

Wir nehmen uns gerne die Zeit, um mit Ihnen an unserem Stand über die Tricks und Maschen krimineller Banden zu sprechen, die es insbesondere auf ältere Mitmenschen abgesehen haben. Es spielt keine Rolle, ob jemand nur eine einfache Frage hat, einen Hinweis geben möchte oder Verhaltenstipps sucht - wir sind für alle Anliegen ansprechbar.

Vertreter der Staatsanwaltschaft Duisburg erläutern den Ablauf des Strafverfahrens und erklären die Wichtigkeit von sicheren Beweismitteln für eine Verurteilung der Täter. Auch auf Fragen wie "Bekomme ich mein Geld zurück, wenn Täter geschnappt werden?" haben die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte eine Antwort. Die Polizei Duisburg hilft mit Tipps, wie Sie sich sich gegen Betrüger und Langfinger besser schützen können.

Kommen Sie gerne vorbei, besuchen Sie uns an unserem Stand auf dem Weihnachtsmarkt gegenüber des CityPalais, sprechen Sie uns an!

