Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Senior nach Geldabheben ausgeraubt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagmittag (29. November, 11:40 Uhr) einen 92-Jährigen ausgeraubt. Der Senior hatte zuvor Bargeld bei einer Bankfiliale am Hamborner Altmarkt abgehoben. Kurze Zeit später nahm der Mann ein Taxi zu seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Beecker Straße, nahe der Kolpingstraße.

Dort wurde er von einem Unbekannten angesprochen, der ihm zur Ablenkung eine Landkarte vor das Gesicht hielt. Der Täter folgte dem Senior ins Treppenhaus, stieß ihn dort zu Boden und griff ihm anschließend in die Jackentasche. Er entwendete Bargeld sowie ein Kartenmäppchen samt Bankkarte und Ausweisdokumenten und flüchtete.

Der 92-Jährige blieb unverletzt. Die alarmierten Polizisten unterstützten den Senior, indem sie seine EC-Karte sofort sperren ließen. Im weiteren Verlauf des Tages gaben zwei Männer das entwendete Kartenmäppchen auf der Polizeiwache Hamborn ab - das Bargeld fehlte.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Er wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkle Haare, Bartansatz, graue Mütze, blaue Jacke mit Fellkragen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell