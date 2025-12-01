Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Polizei stoppt tierischen Ausflug - Pferde und Ponys nach Straßenabenteuer in Sicherheit gebracht

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (28. November, 14:30 Uhr) war der Berufsverkehr in Duissern plötzlich nicht nur von Autos, sondern auch von Pferden und Ponys blockiert. Die vier Tiere hatten sich kurzerhand aus ihrer Koppel am Ruhrdeich befreit und beschlossen, einen kleinen Ausflug durch den Stadtteil zu unternehmen.

Ihre Route führte sie über den Ruhrdeich und schließlich in die Max-Peters-Straße, wo sie den Verteilerkreis in Höhe eines Großhandelsunternehmens blockierten - und das sorgte für Verkehrsbehinderungen, weswegen die alarmierten Polizisten den Bereich kurzzeitig absperrten. Besonders die benachbarte Autobahn A 40 stellte eine zusätzliche Gefahrenquelle dar.

In Zusammenarbeit mit hilfsbereiten Passanten gelang es den Einsatzkräften, drei neugierige Tiere in Sicherheit zu bringen. Zwei Shetlandponys und ein Fjordpferd wurden auf den Parkplatz des Großhandelsunternehmens gelenkt, wo die Geschäftsleitung spontan den umzäunten Fahrradparkplatz zur Verfügung stellte. Die Tiere konnten dort bis zum Eintreffen ihrer Besitzer verweilen - und zur großen Freude der Vierbeiner gab es noch extra Möhren als kleine Beruhigungshilfe.

Das zweite Pferd konnte unterdessen von Passanten und dem Besitzer direkt von der Wiese am Ruhrdeich in den Stall gebracht werden - ein glückliches Ende für den tierischen Ausflug.

Der Hofbesitzer gab gegenüber den Beamten an, dass die Koppel durch mehrere Tore gesichert sei. Ob diese (versehentlich) nicht ordnungsgemäß verschlossen waren, blieb jedoch unklar.

