POL-DU: Walsum: Unfallflucht - Fahrradfahrer bei Kollision verletzt

Duisburg (ots)

Bereits am 27. November (ein Donnerstag) kam es gegen 6:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Römerstraße/Theodor-Heuss-Straße. Ein 32 Jahre alter Fahrradfahrer wurde dort von einem Auto erfasst und stürzte aufgrund des Aufpralls, wobei er sich Verletzungen zuzog.

Der Radfahrer gab an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, als er plötzlich einen Schub auf seinem Hinterrad verspürte. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte er und verletzte sich. Der Autofahrer oder die Autofahrerin fuhr jedoch einfach weiter, ohne dem Mann zu helfen oder die Polizei zu informieren.

Nach dem Unfall begab sich der verletzte Radfahrer selbstständig in ärztliche Behandlung und erstattete später Anzeige bei der Polizei. Aufgrund der dunklen Lichtverhältnisse konnte er weder das Fahrzeug beschrieben noch nähere Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin machen.

Die Polizei Duisburg bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

