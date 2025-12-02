Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt/Dellviertel: Mann beschmiert Hauswände und ein Auto mit verfassungswidrigen Kennzeichen - Anzeige

Duisburg (ots)

Polizisten identifizierten am Samstagmittag (29. November, 12:06 Uhr) einen Mann, der verfassungswidrige Schriftzüge und Symbole im Bereich der Altstadt und des Dellviertels auf Hausfassaden und ein Auto schrieb.

Ein Zeuge (63) meldete zuvor der Polizei, dass er einen Unbekannten dabei beobachtete, wie er ein verfassungswidriges Symbol auf eine Hausfassade malte. Als er den Mann ansprach, ergriff dieser die Flucht. Der 63-Jährige beschrieb den Einsatzkräften den Täter.

Eine weitere Zeugin meldete der Einsatzleitstelle, dass eine Person Schriftzüge im Toilettenbereich eines Museums am Philosophenweg schmierte. Dann erhielten die Polizisten die Information, dass ein Mann auf eine Hauswand auf der Duissernstraße verfassungswidrige Schriftzüge und ein Symbol malte.

Dort stießen die Beamten dann auf einen 44-Jährigen, der einen Stift in der Hand hielt. Die Stiftfarbe stimmte mit den Schmierereien überein. Sie brachten ihn zur Polizeiwache.

Parallel dazu stellten weitere Einsatzkräfte einen beschmierten Pkw und eine beschmierte Hauswand an der Gallenkampstraße fest - auch hierbei handelte es sich um die gleiche Stiftfarbe.

Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit macht zu den Vorwürfen bisher keine Angaben. Der Staatsschutz der Polizei Duisburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Der 44-Jährige muss sich mit einem Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell