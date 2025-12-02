Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Spielhalle ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Montagmorgen (1. Dezember, 6:20 Uhr) eine Spielhalle an der Moerser Straße ausgeraubt. Der Mann bedrohte eine 54-jährige Mitarbeiterin mit einem Schraubendreher und forderte Geld. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die Angaben zu dem Räuber machen können oder ihn flüchten gesehen haben: Er wird auf 26 bis 27 Jahre geschätzt, hat braune Haare, braune Augen und trug zum Tatzeitpunkt eine helle, graue Jacke mit Kapuze. Das Kriminalkommissariat 13 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell