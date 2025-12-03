Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Rauschgiftspürhund findet Drogen im Pkw

Duisburg (ots)

Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten bereits am Mittwoch (26. November, 19:35 Uhr) einen Ford Focus und stellten im Auto Cannabisgeruch fest.

Der 42-jährige Fahrer schien nervös zu sein und die Beamten hatten den Verdacht, dass er Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Infolge des Geruchs sowie seines Verhaltens erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ein Richter beim Amtsgericht Duisburg einen Durchsuchungsbeschluss für das Fahrzeug sowie für die Wohnung des Mannes.

So kam der Duisburger Rauschgiftspürhund "Buddy" zum Einsatz und erschnüffelte im Fahrzeug Drogen. Die Polizisten stellten mehrere Tüten Cannabis, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie ein Handy sicher. In der Wohnung (Kaiser-Friedrich-Straße) des Mannes mit syrischer Staatsangehörigkeit fanden die Beamten keine weiteren Betäubungsmittel.

Die Uniformierten fertigten eine Strafanzeige wegen des Handeltreibens mit Cannabis und schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil er während der Fahrt nicht angeschnallt war. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen.

