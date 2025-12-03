Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Mann in Untersuchungshaft - Drogenfund

Duisburg (ots)

Einsatzkräfte beabsichtigten in der Nacht zu Samstag (29. November, 1:44 Uhr) einen Mann auf der Elisabethstraße / Friedrich-Alfred-Straße zu kontrollieren. Als der Duisburger die Beamten sah, ergriff er die Flucht und warf einen Rucksack weg. Die Polizisten schnappten sich den Flüchtigen und sammelten den Rucksack ein. Während der 22-Jährige fixiert wurde, damit er nicht erneut wegläuft, warf ein Beamter einen Blick in den Rucksack und stellte Betäubungsmittel fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg durchsuchten die Einsatzkräfte auch die Wohnung des Mannes auf der Elisabethstraße, fanden dort noch mehr Drogen und nahmen in vorläufig fest. Ein Handy und die gesamten Drogen (Kokain, Ecstasy) stellten die Polizisten sicher und ein Arzt entnahm dem jungen Mann eine Blutprobe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Haftrichter beim Amtsgericht Duisburg einen Haftbefehl gegen den 22-Jährigen, wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Das Kriminalkommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, die derzeit noch andauern.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell