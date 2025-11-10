PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei am Hauptbahnhof im Einsatz

Dresden (ots)

Am Dresdner Hauptbahnhof kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am 07.11.2025 gegen 13:40 Uhr einen 51-jährigen deutschen Mann. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Dem Mann drohte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen, sofern er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 800,00 Euro nicht begleichen konnte. Der Mann bat um Kontaktaufnahme zu seinem Arbeitgeber in Dresden. Dieser sicherte zu, den Betrag zeitnah auf der Wache einzuzahlen. Durch die Zahlung konnte die Vollstreckung des Haftbefehls abgewendet werden.

Ebenfalls am Hauptbahnhof Dresden kontrollierten Beamte um 14:30 Uhr eine unter Alkoholeinfluss stehende männliche Person (47, deutsch). Der Mann weigerte sich zunächst, sich auszuweisen. Im Zuge der Maßnahmen stellten die Beamten in seinem Rucksack ein Einhandmesser sowie eine fremde Damengeldbörse mit Ausweisdokumenten fest. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein und stellte die Geldbörse sicher.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 10:40

    BPOLI DD: Bundespolizei stellt Ladendieb am Hauptbahnhof Dresden - Einsatz mit Widerstand

    Dresden (ots) - Am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, gegen 11:15 Uhr, wurde die Bundespolizeiinspektion Dresden durch Mitarbeiter einer Einkaufs-Filiale im Hauptbahnhof um Unterstützung bei einem Ladendiebstahl gebeten. Ein 34-jähriger Slowake hatte versucht, Parfüm im Gesamtwert von über 300 Euro zu entwenden. Die Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen, als ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 11:50

    BPOLI DD: Festnahme am Bahnhof Großenhain vollstreckt

    Dresden (ots) - In den Abendstunden des 28. Oktober 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Dresden über eine weibliche Person informiert, die sich in der Regionalbahn von Hoyerswerda nach Dresden ohne gültigen Fahrschein aufhielt. Gegen 20:55 Uhr wurde die Zugbegleiterin auf eine 39-jährige armenische Staatsangehörige aufmerksam. Eine routinemäßige Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen die Frau eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren