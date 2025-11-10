Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei am Hauptbahnhof im Einsatz

Dresden (ots)

Am Dresdner Hauptbahnhof kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am 07.11.2025 gegen 13:40 Uhr einen 51-jährigen deutschen Mann. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Dem Mann drohte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen, sofern er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 800,00 Euro nicht begleichen konnte. Der Mann bat um Kontaktaufnahme zu seinem Arbeitgeber in Dresden. Dieser sicherte zu, den Betrag zeitnah auf der Wache einzuzahlen. Durch die Zahlung konnte die Vollstreckung des Haftbefehls abgewendet werden.

Ebenfalls am Hauptbahnhof Dresden kontrollierten Beamte um 14:30 Uhr eine unter Alkoholeinfluss stehende männliche Person (47, deutsch). Der Mann weigerte sich zunächst, sich auszuweisen. Im Zuge der Maßnahmen stellten die Beamten in seinem Rucksack ein Einhandmesser sowie eine fremde Damengeldbörse mit Ausweisdokumenten fest. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein und stellte die Geldbörse sicher.

