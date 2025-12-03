Polizei Duisburg

POL-DU: Entwendeter Golf nach Verfolgungsfahrt sichergestellt

Homberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (30. November, gegen 01:00 Uhr) wurden mehrere Polizisten auf einen VW Golf aufmerksam, der in Homberg auf der Duisburger Straße unterwegs war. Es stellte sich zeitnah heraus, dass der Golf zwei Tage zuvor (28. November, gegen 19:20 Uhr) an der Ottostraße entwendet worden war. Dabei soll ein 34-jährige Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt den Golf von einem Bekannten ausgeliehen hatte, sowie zwei Mitfahrer in einer Sackgasse durch mehrere Männer angehalten und mit Tritten sowie dem Einsatz von Schlagstöcken aus dem Fahrzeug gezwungen worden sein. Der 34-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Anschließend seien die Angreifer mit dem Golf geflüchtet.

Als die Polizisten zwei Tage später das Fahrzeug anhalten wollten, erhöhte der Fahrer seine Geschwindigkeit statt abzubremsen. Kurzfristig wurde der Pkw durch die Beamten aus den Augen verloren, konnte aber zeitnah wieder gesichtet und angehalten werden. Bei dem Versuch, an das Fahrzeug heranzutreten, beschleunigte der unbekannte Fahrer erneut, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Mauer. Während der Fahrer noch zu Fuß flüchtete, konnten zwei Mitfahrer festgehalten werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Raubes gegen einen der beiden Männer im Alter von 35 Jahren. Der Golf wurde sichergestellt. Im Fahrzeug konnte die Polizei vermutliche Betäubungsmittel auffinden und ebenfalls sicherstellen. Die Ermittlungen zum Fahrer und zu der Herkunft der Betäubungsmittel dauern an.

