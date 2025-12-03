PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Wanheimerort: Laubeneinbrüche in Kleingartenanlage - Polizei nimmt 19-Jährigen fest, Haftbefehl vollstreckt

Duisburg (ots)

Ein 19-Jähriger ist am Sonntagvormittag (30. November) gegen 9:20 Uhr in drei Gartenlauben einer Kleingartenanlage an der Kulturstraße eingebrochen. Durch einen aufmerksamen Zeugenhinweis konnten die Einsatzkräfte den Verdächtigen im Tatortbereich stellen.

Die Ermittlungen vor Ort und eine Videoaufzeichnung aus der Kleingartenanlage führten schnell zur Identifizierung des Tatverdächtigen. Im Zuge der weiteren Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass gegen den 19-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Dieser wurde umgehend vollstreckt. Der Duisburger wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Aktuell sitzt der junge Mann in Untersuchungshaft.

Neben dem vollstreckten Haftbefehl muss er sich nun auch wegen der Einbrüche in den Gartenlauben verantworten. Ob im Rahmen der Taten etwas entwendet wurde, ist noch Teil der laufenden Ermittlungen. Zudem prüfen die Ermittler, ob der 19-Jährige möglicherweise auch für weitere Einbrüche in Gartenlauben im Duisburger Stadtgebiet verantwortlich sein könnte.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

