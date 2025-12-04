Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Festnahme nach Einbruch - 49-Jähriger in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Dienstagmorgen (2. Dezember, gegen 8 Uhr) einen Einbrecher auf frischer Tat in einem Mehrfamilienhaus an der Roonstraße festgenommen. Ein aufmerksamer Bewohner hatte zuvor die Einsatzkräfte alarmiert.

Die Beamten trafen den Mann im Keller an und fixierten ihn. Dort stellten sie einen geöffneten Raum und ein beschädigtes Türschloss fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten Diebesgut, darunter Schuhe und einen Werkzeugkoffer mit diversen Schraubendrehern. Zudem wurden bei dem Verdächtigen zwei Küchenmesser und ein weiterer Schraubendreher sichergestellt.

Auf die Fragen, warum er sich dort aufhielt und die Gegenstände mit sich führte, wurde der Täter "kreativ" und behauptete, an einer Nierenkrankheit zu leiden und lediglich einen Platz zum Urinieren gesucht zu haben. Die mitgeführten Messer, so seine Aussage, habe er vom Jobcenter als Erstausstattung erhalten. Warum er diese aktuell bei sich trug, konnte er jedoch nicht plausibel erklären. Das Diebesgut konnte den rechtmäßigen Besitzern vor Ort zurückgegeben werden.

Da der 49-Jährige angab, unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen zu stehen, führten die Beamten sowohl einen freiwilligen Alkohol- als auch einen Drogenvortest durch - beide Tests fielen positiv aus. Auf Anregung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden dem Mann im Anschluss Blutproben entnommen.

Nach der polizeilichen Maßnahme wurde der Täter ins Polizeigewahrsam gebracht. Er wurde am 3. Dezember auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell