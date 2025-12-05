PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Recht weihnachtlich § - Erfolgreicher Austausch auf dem Weihnachtsmarkt - Polizei und Staatsanwaltschaft im Bürgerdialog

Stadtmitte (ots)

Am Donnerstag (04.12.) fand auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt eine gemeinsame Dialogveranstaltung der Staatsanwaltschaft Duisburg und des Polizeipräsidiums Duisburg statt. An einer Weihnachtsmarkthütte hatten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, mit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten sowie Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen. Egal, ob ein konkretes Anliegen oder nur ein kleiner Plausch: Staatsanwaltschaft und Polizei standen Rede und Antwort. Nach der Eröffnung in Anwesenheit von Oberstaatsanwalt Bartholomäus Jackson-Klönther (Stellvertretender Behördenleiter der Staatsanwaltschaft) und Polizeipräsident Alexander Dierselhuis kamen mehrere Bedienstete von Staatsanwaltschaft und Polizei, darunter die Pressesprecherinnen und Pressesprecher sowie Kriminalbeamtinnen und -beamte des Kommissariats Prävention und Opferschutz, an dem eingerichteten Stand auf dem Weihnachtsmarkt mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. Der Fokus lag dabei insbesondere auf dem Schutz vor Taschendiebstahl und vor Betrugstaten zum Nachteil älterer Menschen (Enkeltrick, Schockanrufe).

"Eine tolle gemeinsame Aktion!", so Polizeipräsident Alexander Dierselhuis "Es ist wichtig, die Menschen aufzuklären und zu sensibilisieren, um sie vor Straftaten zu schützen. Gleichzeitig ist es eine Chance, die Arbeitsweise von Polizei und Justiz zu erläutern, diesbezügliche Anregungen der Bürger aufzunehmen und dadurch das Vertrauen in diese Institutionen zu stärken."

Die Staatsanwaltschaft erläuterte dabei den Ablauf des Strafverfahrens und wie wichtig sichere Beweismittel für eine Überführung der Täter sind. "Solche gemeinsamen Projekte sind gut und wertvoll für die Zusammenarbeit. Denn neben dem Bürgerdialog ist auch der Austausch der Sicherheitsbehörden untereinander unerlässlich und von großer Bedeutung für eine erfolgreiche Strafverfolgung", ergänzt Oberstaatsanwalt Bartholomäus Jackson-Klönther, der die Staatsanwaltschaft Duisburg derzeit kommissarisch leitet. Veranstaltungen wie diese zeigen einmal mehr: Egal ob Polizei oder Justiz, wir sind für die Menschen ansprechbar! Das gemeinsame Ziel, die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes zu sensibilisieren und sie über potentielle Straftaten und den Ablauf des Strafverfahrens zu informieren, wurde erreicht.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

