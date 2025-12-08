Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: 36-Jähriger schwer verletzt am Fahrbahnrand gefunden - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstagabend (6. Dezember, zwischen 18:15 und 18:30 Uhr) einen schwer verletzten Mann (36) am Fahrbahnrand der Binsheimer Straße, in Höhe der Hofstraße, aufgefunden.

Der 36-Jährige berichtete den alarmierten Polizisten, dass er zu Fuß von einer Feier auf dem Heimweg war und auf der Fahrbahn lief, da dort kein Gehweg vorhanden ist. Plötzlich sei er von einem Pkw erfasst worden. Der oder die Unbekannte am Steuer sei einfach weitergefahren, ohne Hilfe zu leisten oder die Polizei zu rufen. Der Mann konnte keine konkreten Angaben zu dem Fahrzeug machen, das ihn erfasst hatte. Zudem gab der Mann an, zuvor Alkohol konsumiert zu haben.

Ein Rettungswagen brachte den 36-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus - Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell