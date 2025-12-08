POL-DU: Stadtmitte: Polizei kontrolliert mutmaßlichen Drogendealer mit gestohlenem Fahrrad
Duisburg (ots)
Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag (4. Dezember, gegen 16 Uhr) auf dem Weihnachtsmarkt einen mutmaßlichen Drogenhändler gestellt. Beamte kontrollierten in Höhe einer Bankfiliale einen 25-Jährigen, der eine größere Menge Bargeld und Betäubungsmittel mit sich führte. Außerdem hatte er ein Fahrrad dabei, welches nicht ihm gehörte. Eine Überprüfung ergab darüber hinaus, dass er keine gültige Aufenthaltserlaubnis für Deutschland besitzt. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Er wurde am Freitag (5. Dezember) einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.
