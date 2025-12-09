Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Zeugen eines Überfalls gesucht

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am späten Montagabend (8. Dezember, gegen 23:10 Uhr) einen 50-Jährigen auf der Fabrikstraße überfallen. Der Räuber passte den Mann beim Verlassen der dortigen Bankfiliale ab, schlug ihm ins Gesicht und nahm ihm bei einer kurzen Auseinandersetzung sein Portemonnaie samt etwa 300 Euro Bargeld ab. Der 50-Jährige beschreibt den Täter wie folgt: etwa 1,80 Meter groß, schlank, schwarzer Vollbart, kurze schwarze Haare. Zwei weitere Männer sollen bei dem Raub dabei gewesen sein, sie seien aber weder beteiligt gewesen, noch könne der 50-Jährige sie beschreiben. Wer den Überfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

