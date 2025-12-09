PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Zeugen eines Überfalls gesucht

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am späten Montagabend (8. Dezember, gegen 23:10 Uhr) einen 50-Jährigen auf der Fabrikstraße überfallen. Der Räuber passte den Mann beim Verlassen der dortigen Bankfiliale ab, schlug ihm ins Gesicht und nahm ihm bei einer kurzen Auseinandersetzung sein Portemonnaie samt etwa 300 Euro Bargeld ab. Der 50-Jährige beschreibt den Täter wie folgt: etwa 1,80 Meter groß, schlank, schwarzer Vollbart, kurze schwarze Haare. Zwei weitere Männer sollen bei dem Raub dabei gewesen sein, sie seien aber weder beteiligt gewesen, noch könne der 50-Jährige sie beschreiben. Wer den Überfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren