Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 46-jähriger Autofahrer nach Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Rostock (ots)

Am 29.11.2025 gegen 23:10 Uhr kam es in Zickhusen zu einem Verkehrsunfall. Der Spurenlage nach sei der 46-jährige deutsche Autofahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Ampelanlage kollidiert. Durch den Aufprall wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Zum Retten des Mannes musste das Fahrzeug aufgeschnitten werden. Nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle wurde der Fahrer des PKW mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallurasche wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Dekra eingesetzt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

