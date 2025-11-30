PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 46-jähriger Autofahrer nach Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Rostock (ots)

Am 29.11.2025 gegen 23:10 Uhr kam es in Zickhusen zu einem 
Verkehrsunfall. Der Spurenlage nach sei der 46-jährige deutsche 
Autofahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einer 
Ampelanlage kollidiert. Durch den Aufprall wurde der Fahrer im 
Fahrzeug eingeklemmt. Zum Retten des Mannes musste das Fahrzeug 
aufgeschnitten werden. Nach einer ersten medizinischen Versorgung an 
der Unfallstelle wurde der Fahrer des PKW mit lebensbedrohlichen 
Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallurasche 
wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Dekra 
eingesetzt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug war
nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird 
auf 25.000 Euro geschätzt.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

