Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Abschlussmeldung geplanter Schweriner Verkehrsgroßkontrolle

Schwerin (ots)

Am Freitag, 29.11.25, führten Beamtinnen und Beamte der 
Polizeiinspektionen Schwerin, Güstrow und Ludwigslust, sowie der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege 
M-V eine Verkehrskontrolle auf dem Bertha-Klingberg-Platz in 
Schwerin, mit insgesamt 48 Einsatzkräften, durch.
Schwerpunkt der Kontrolle war die Feststellung möglicher Alkohol-, 
Drogen- oder Medikamentenbeeinflussung bei Fahrzeugführenden.

In der Zeit von 13:30 Uhr - 21:00 Uhr wurden insgesamt 305 Fahrzeuge 
kontrolliert. Die Einsatzkräfte stellten 18 
Verkehrsordnungswidrigkeiten fest, darunter fünfmal das Fahren unter 
Betäubungsmitteleinfluss, sowie die verbotswidrige Nutzung von 
Mobiltelefonen, nicht angelegte Sicherheitsgurte und andere Verstöße.
Ein Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis, was eine Strafanzeige nach sich zog.
Bei einem weiteren Fahrzeugführer wurde griffbereit ein 
Teleskopschlagstock aufgefunden. Ein entsprechendes 
Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und der Schlagstock 
sichergestellt. 

Logistisch unterstützt wurde die Kontrolle durch den Kreisverband 
Schwerin des Deutschen Roten Kreuz. 

Die Polizei wird zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auch künftig 
Kontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol, Drogen und Medikamenten 
durchführen.

Thore Paetow
Polizeikommissar
Polizeihauptrevier Schwerin

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

