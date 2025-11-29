Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Abschlussmeldung geplanter Schweriner Verkehrsgroßkontrolle

Schwerin (ots)

Am Freitag, 29.11.25, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektionen Schwerin, Güstrow und Ludwigslust, sowie der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V eine Verkehrskontrolle auf dem Bertha-Klingberg-Platz in Schwerin, mit insgesamt 48 Einsatzkräften, durch. Schwerpunkt der Kontrolle war die Feststellung möglicher Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenbeeinflussung bei Fahrzeugführenden. In der Zeit von 13:30 Uhr - 21:00 Uhr wurden insgesamt 305 Fahrzeuge kontrolliert. Die Einsatzkräfte stellten 18 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest, darunter fünfmal das Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, sowie die verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen, nicht angelegte Sicherheitsgurte und andere Verstöße. Ein Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, was eine Strafanzeige nach sich zog. Bei einem weiteren Fahrzeugführer wurde griffbereit ein Teleskopschlagstock aufgefunden. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und der Schlagstock sichergestellt. Logistisch unterstützt wurde die Kontrolle durch den Kreisverband Schwerin des Deutschen Roten Kreuz. Die Polizei wird zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auch künftig Kontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol, Drogen und Medikamenten durchführen. Thore Paetow Polizeikommissar Polizeihauptrevier Schwerin

