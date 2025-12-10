Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Trickdiebe erbeuten Schmuck und Uhren - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte verschafften sich bereits vergangene Woche Dienstag (2. Dezember, gegen 11 Uhr) unter dem Vorwand, die Heizung ablesen zu wollen, Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin auf der Kortumstraße.

Obwohl die Frau zu Beginn skeptisch war und anmerkte, dass sie im Vorfeld keine Information erhalten habe, setzten die Täter sie unter Druck. Sie versicherten ihr, dass sie den Brief lediglich verlegt habe. Außerdem drohten sie, dass im Falle einer erneuten Rückkehr Kosten für die Duisburgerin entstehen würden.

Trotz ihrer Bedenken ließ sich die Seniorin schließlich von den Männern überzeugen, die in der Wohnung während des "Heizungschecks" nach Wertsachen suchten. Dabei entwendeten sie Schmuck, darunter den Ehering sowie diverse Uhren. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Duisburgerin bemerkte den Diebstahl erst eine Woche später und erstattete Anzeige bei der Polizei. Sie beschreibt die Männer wie folgt: ca. 35 Jahre alt, sehr hager, etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet mit Kopfbedeckung, blasse Gesichter, dunkle Haare.

Die Ermittler vom Kriminalkommissariat 32 suchen Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können (Telefonnummer: 0203 2800).

