Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Kurioser Münzendiebstahl - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, weil Unbekannte einem Bochumer am Samstag (6. Dezember) gegen 13 Uhr einen Münzkoffer aus dem Auto von der Dr.-Kolb-Straße geklaut haben sollen.

Was geschehen sein soll:

Der 68-Jährige nahm an einer Ausstellung für Münzsammlungen teil und brachte den Münzkoffer in sein Auto, nachdem er seinen Verkaufsstand abgebaut hatte. Als er sich gerade in sein Auto setzen wollte, soll ein Unbekannter den Kofferraum geöffnet haben. Dieser habe den Koffer an sich gerissen und die Flucht in Richtung der Luisenstraße ergriffen. Der Bochumer sei hinterhergeeilt. Der Täter sei auf den mutmaßlich parkenden Fluchtwagen zugelaufen und habe einem Duo in dem Pkw zugerufen, loszufahren. Er sei dann in den geöffneten Kofferraum gesprungen - der Münzsammler hinterher. Der Täter soll den Geschädigten aus dem Auto herausgetreten haben. Dem silbernen Wagen mit polnischen Kennzeichen gelang die Flucht. Der Bochumer blieb unverletzt.

Er verständigte die Polizei und beschrieb den Räuber wie folgt: circa 1,80 Meter groß, 35 bis 40 Jahre, schlanke Statur, dunkle Haare, längerer Bart, schwarze Jacke.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen infolge des räuberischen Diebstahls aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

