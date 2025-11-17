Feuerwehr Neukirchen-Vluyn

FW Neukirchen-Vluyn: Feuerwehr zieht Bilanz: 230 Einsätze und zahlreiche Ehrungen

Bild-Infos

Download

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am 07. November trafen sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn zum traditionellen Kameradschaftsabend, um gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Die Leitung der Feuerwehr um David Schade sowie seine Stellvertreter Marius Beeker und Thorsten Eckhardt begrüßten die anwesenden Mitglieder und führten durch den Abend. Zu den Gästen zählten unter anderem Kreisbrandmeister Markus Jansen, Bürgermeister Dirk Schauenberg und Roberto Sonfeld, Leiter des Ordnungsamtes.

In ihren Grußworten würdigten die Gäste den engagierten und ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehrangehörigen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Anschließend wurde in einem Video-Rückblick das Einsatz- und Ausbildungsjahr 2025 zusammengefasst. Bis zum 06. November wurden die ehrenamtlichen Kräfte bereits zu 230 Einsätzen alarmiert. Besonders herausfordernd war der Großbrand eines Bauernhofs an der Heckrathstraße, bei dem die Feuerwehr rund 17 Stunden im Einsatz war.

Auch strukturell und organisatorisch war das Jahr geprägt von wichtigen Entwicklungen: Die Löschgruppe Niep erhielt ein neues Einsatzfahrzeug, das im Februar offiziell in Dienst gestellt wurde. Zudem investierten die Mitglieder zahlreiche Stunden in Aus- und Fortbildungen, darunter der Truppmann 1/2-Lehrgang, der von Januar bis März in Neukirchen-Vluyn durchgeführt wurde. Darüber hinaus gab es Veränderungen in der Führung der Feuerwehr und der Löschgruppe Niep sowie eine groß angelegte Übung bei der Firma TROX im September.

Ein zentraler Programmpunkt des Abends waren die Beförderungen und Ehrungen. Insgesamt 27 Feuerwehrangehörige wurden aufgrund ihrer Leistungen und Qualifikationen befördert. Zudem wurden 10 Mitglieder für ihre 25- bzw. 35-jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr ausgezeichnet.

Die Feuerwehrleitung dankte allen Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz und die sehr gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Ein besonderer Dank ging auch an die Arbeitgeber, die durch Freistellungen für Einsätze und Lehrgänge die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr erst ermöglichen.

Der Kameradschaftsabend klang bei einem gemeinsamen Essen und zahlreichen Gesprächen in kameradschaftlicher Atmosphäre aus.

Original-Content von: Feuerwehr Neukirchen-Vluyn, übermittelt durch news aktuell