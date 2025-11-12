Feuerwehr Neukirchen-Vluyn

FW Neukirchen-Vluyn: Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Donnerstag, den 6. November 2025, fand im Gerätehaus Vluyn die traditionelle Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Neukirchen-Vluyn statt. Neben Bürgermeister Dirk Schauenberg nahmen auch der Leiter des Ordnungsamtes, Roberto Sonfeld, die Leitung der Feuerwehr, die Einheitsführer, ehemalige Jugendfeuerwehrwarte sowie zahlreiche Mitglieder der Jugendfeuerwehr an der Versammlung teil.

Nach den Grußworten der Gäste berichtete der Jugendausschuss über ein ereignisreiches Jahr. Zu den Höhepunkten zählten unter anderem der Ausflug ins Disneyland, das Sommerzeltlager sowie die Teilnahme am Kreiszeltlager in Hamminkeln. Auch die regelmäßigen Ausbildungsdienste und die Beteiligung an den Brandschutztagen gehörten wieder fest zum Jahresprogramm.

Im Anschluss wurde der bisherige Jugendausschuss entlastet und ein neuer Ausschuss von den Jugendlichen gewählt.

Ein besonderer Moment war die Übernahme von Nils Wolff und Lennard Tönges aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst, die durch den Leiter der Feuerwehr, David Schade, vorgenommen wurde. Jugendfeuerwehrwart Mirko Hegl konnte zudem neun neue Mitglieder in die Jugendfeuerwehr aufnehmen. Mit Stand vom 6. November gehören nun 48 Jugendliche zur Jugendfeuerwehr Neukirchen-Vluyn. Erstmalig wurden dabei auch drei Kinder aus der Kinderfeuerwehr übernommen.

Darüber hinaus wurden mehrere Jugendliche für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet. Sieben Mitglieder erhielten die Auszeichnung der Kreis-Challenge für ihre herausragende Leistung beim Kreiszeltlager in Hamminkeln. Zwei Jugendliche wurden für eine Dienstbeteiligung von 100 Prozent geehrt und erhielten als Anerkennung jeweils einen Kinogutschein.

Zum Abschluss gab Jugendfeuerwehrwart Mirko Hegl einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten im kommenden Jahr und beendete die Versammlung nach rund einer Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Neukirchen-Vluyn, übermittelt durch news aktuell