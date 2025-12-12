Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg: Gewässerverunreinigung - Zeugensuche

Die Schiffsbesatzung eines Tankmotorschiffes meldete dem Rheinstreifenboot der Wasserschutzpolizeiwache Duisburg am Donnerstagmorgen (11. Dezember, 9:30 Uhr) eine Gewässerverunreinigung im Bereich der Nordseite des Parallelhafens (Straße Am Parallelhafen).

Der Zeuge beschrieb einen Ölfilm auf der Wasseroberfläche. Die Wasserschutzpolizisten schätzen die mineralölhaltige Verunreinigung auf eine Größe von circa 300 Quadratmeter. Aufgrund der Ausmaße waren sofortige Maßnahmen nicht erforderlich.

Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige und nahmen die Ermittlungen auf. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen könnten, melden sich bitte bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800.

