POL-DU: Hochheide: Radlader brennt - Zeugen gesucht
Duisburg (ots)
Die Polizei sucht Zeugen einer Brandstiftung am Bürgermeister-Bongartz-Platz vom Sonntagabend (14. Dezember, 18:15 Uhr). Unbekannte haben die Fahrerkabine eines Baufahrzeugs (Radlader) in Brand gesetzt. Einige Meter neben dem Fahrzeug lag ein Paket mit Photovoltaikmodulen, welches ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Kriminalkommissariat 11 sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 zu melden.
