POL-DU: Hochheide: Mehrere Kinder setzen Kleinkraftrad in Brand - Zeugen gesucht
Duisburg (ots)
Am Montagabend (15. Dezember, gegen 18:30 Uhr) brannte auf der Ottostraße ein Kleinkraftrad. Eine Zeugin (37) berichtete der Polizei von etwa sieben Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren, die zuerst auf das Fahrzeug eingeschlagen und es dann in Brand gesetzt haben sollen. Die Polizei hofft jetzt auf weitere Zeugen, die die Tat oder die Täter beobachtet haben. Außerdem ermittelt die Kripo wegen eines möglicherweise vorangegangenen Diebstahls. Das Kleinkraftrad war von der Halterin (37) gegen 15 Uhr nämlich nicht an der Ottostraße, sondern an der Gartenstraße geparkt worden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen.
