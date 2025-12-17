PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet/Obermarxloh/Walsum: Folgemeldung: 45-jährige Vermisste wohlbehalten angetroffen

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei bat die Bevölkerung am Dienstag (16. Dezember) um Unterstützung, weil eine Duisburgerin als vermisst galt.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6180769

Die 45-Jährige konnte bereits am Dienstagnachmittag um 16:30 Uhr wohlbehalten an der Haltestelle "Hamborn Rathaus" angetroffen werden. Kriminalpolizisten brachten die Frau zu ihrer Familie nach Hause.

Wir bedanken uns für die Unterstützung und für die Mithilfe bei der Suche.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 15:30

    POL-DU: Dellviertel: Messerkontrolleinsatz auf dem Weihnachtsmarkt - Bilanz

    Duisburg (ots) - Im Rahmen eines Sondereinsatzes auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt am 15. Dezember zieht die Polizei Duisburg Bilanz. Hintergrund der Kontrolle war die Regelung des Waffengesetzes, das seit dem 31. Oktober 2024 ein umfassendes Messerführverbot für öffentliche Veranstaltungen vorsieht. Der Duisburger Weihnachtsmarkt gehört zu den betroffenen Events. ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:10

    POL-DU: Hochheide: Mehrere Kinder setzen Kleinkraftrad in Brand - Zeugen gesucht

    Duisburg (ots) - Am Montagabend (15. Dezember, gegen 18:30 Uhr) brannte auf der Ottostraße ein Kleinkraftrad. Eine Zeugin (37) berichtete der Polizei von etwa sieben Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren, die zuerst auf das Fahrzeug eingeschlagen und es dann in Brand gesetzt haben sollen. Die Polizei hofft jetzt auf weitere Zeugen, die die Tat oder die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren