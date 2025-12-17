POL-DU: Stadtgebiet/Obermarxloh/Walsum: Folgemeldung: 45-jährige Vermisste wohlbehalten angetroffen
Duisburg (ots)
Die Duisburger Polizei bat die Bevölkerung am Dienstag (16. Dezember) um Unterstützung, weil eine Duisburgerin als vermisst galt.
Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6180769
Die 45-Jährige konnte bereits am Dienstagnachmittag um 16:30 Uhr wohlbehalten an der Haltestelle "Hamborn Rathaus" angetroffen werden. Kriminalpolizisten brachten die Frau zu ihrer Familie nach Hause.
Wir bedanken uns für die Unterstützung und für die Mithilfe bei der Suche.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell