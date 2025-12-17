Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet/Obermarxloh/Walsum: Folgemeldung: 45-jährige Vermisste wohlbehalten angetroffen

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei bat die Bevölkerung am Dienstag (16. Dezember) um Unterstützung, weil eine Duisburgerin als vermisst galt.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6180769

Die 45-Jährige konnte bereits am Dienstagnachmittag um 16:30 Uhr wohlbehalten an der Haltestelle "Hamborn Rathaus" angetroffen werden. Kriminalpolizisten brachten die Frau zu ihrer Familie nach Hause.

Wir bedanken uns für die Unterstützung und für die Mithilfe bei der Suche.

