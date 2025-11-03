Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht In der Laabdell in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 01.11.2025 im Zeitraum von 08:30-17:30 Uhr kam es In der Laabdell 1, 66386 St. Ingbert, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte auf bislang unbekannte Art und Weise mit der Mauer der Geschädigten, wodurch diese beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 / 1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell