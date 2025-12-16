PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Dellviertel: Messerkontrolleinsatz auf dem Weihnachtsmarkt - Bilanz

Duisburg (ots)

Im Rahmen eines Sondereinsatzes auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt am 15. Dezember zieht die Polizei Duisburg Bilanz. Hintergrund der Kontrolle war die Regelung des Waffengesetzes, das seit dem 31. Oktober 2024 ein umfassendes Messerführverbot für öffentliche Veranstaltungen vorsieht. Der Duisburger Weihnachtsmarkt gehört zu den betroffenen Events.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte im Zeitraum von 14 bis 18 Uhr 47 Personen und trafen unter anderem folgende Maßnahmen: Acht Platzverweise, zwei Strafanzeigen wegen Fahrraddiebstahls, mit der Sicherstellung des gestohlenen Fahrrads, drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Waffengesetz aufgrund des Führens von Messern und einer Schere sowie zwei weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Die Polizei Duisburg setzt weiterhin auf Prävention und wird auch fortan unangekündigte und anlassunabhängige Kontrollen durchführen. Dabei sind nicht nur uniformierte Kräfte im Einsatz, sondern auch zivile.

