Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Rennradfahrer nach Kollision gesucht, im Kreisverkehr Saerbecker Straße

Grüner Weg

Greven (ots)

Am Samstag (02.05.) gegen 14.00 Uhr kam eine 49-jährige Frau aus Greven zur Polizeiwache und machte Angaben über einen Zusammenstoß zwischen ihr und einem unbekannten Rennradfahrer.

Den Angaben zufolge war sie gegen kurz nach 12.00 Uhr mittags mit ihrem Auto, einem Peugeot, auf der Saerbecker Straße im Kreisverkehr in Richtung Grüner Weg unterwegs. Sie habe den Kreisverkehr an der Ausfahrt zum Grünen Weg verlassen wollen und beim Ausfahren abgebremst, um den Radweg zu überprüfen.

In dem Moment fuhr ein unbekannter Mann, der mit seinem Rennrad im Kreisverkehr unterwegs war, mit seinem Rad auf den Pkw der Grevenerin auf und stürzte.

Die Frau stieg aus dem Auto aus und erkundigte sich nach dem Rennradfahrer, der verletzt war. Der Mann und die Fahrerin des Peugeot unterhielten sich kurz. Der Mann gab an, dass es ihm gut gehe. Er setzte seine Fahrt mit dem Rennrad in Richtung Saerbecker Straße fort.

Die Polizei sucht nun den Rennradfahrer, der auf etwa 45 Jahre geschätzt wird. Er trug zum Unfallzeitpunkt schwarze Sportkleidung, einen Helm und eine Sonnenbrille.

Hinweise zu dem Mann und dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

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