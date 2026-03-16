Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei bietet Fahrradcodierung in der Fahrradwerkstatt an der Offenen Schule Waldau an: Anmeldung erforderlich

Kassel (ots)

Kassel:

Das Polizeirevier Ost bietet nächste Woche Dienstag, am 24.03.2026, eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion im Stadtteil Waldau an. In der Zeit von 14:30 bis 17:00 Uhr wird der Schutzmann vor Ort des Reviers, Markus Imke, im Rahmen eines Frühlingschecks in der Fahrradwerkstatt an der Offenen Schule Waldau zu finden sein. Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingestanzt. Im Fall des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, ist eine vorherige Anmeldung mit Terminvergabe erforderlich. Interessierte können sich im Polizeiladen Kassel unter Tel. 0561/ 17171 (zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr, freitags bis 14:30 Uhr) anmelden.

Zum Termin muss ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vor der Terminvergabe bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.

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