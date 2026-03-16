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Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist belästigt junge Frau an Haltestelle: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Eine 21 Jahre alte Frau aus Kassel ist am späten Freitagnachmittag an der Straßenbahnhaltestelle "Kirchweg" in Kassel von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Wie das Opfer am Abend bei der Anzeigenerstattung gegenüber der Polizei angab, hatte sich die Tat gegen 17:50 Uhr ereignet. Der bislang nicht bekannte Täter soll direkt neben der jungen Frau gestanden und sich entblößt sowie vor ihr sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. An der Haltestelle standen zu dieser Zeit mehrere Personen, die nicht eingegriffen oder nichts bemerkt haben sollen, so das Opfer. Die verängstigte 21-Jährige stand deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse, weshalb sie sich erst später bei der Polizei meldete.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 40 Jahre alten, etwa 1,78 Meter großen Mann mit heller Hautfarbe und über den Kopf gezogener Kapuze gehandelt haben, der eine schwarze Hose und ein schwarzes Oberteil trug.

Die weiteren Ermittlungen wegen sexueller Belästigung werden bei der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

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