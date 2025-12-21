Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-St. Ilgen/Rhein Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Leimen (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen am Samstag den 20.12.2020, in der Zeit von 15.45 bis 24.00 Uhr, in ein in der Waid-Hessel-Straße gelegenes Einfamilienhaus ein. Hier nutzten der oder die Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer aus, hebelten eine rückseitig gelegene Terassentür auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Ob etwas aus den Wohnräumen entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der oder die Täter konnten im Anschluss an die Tat unerkannt entkommen. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden geben, Kontakt mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

