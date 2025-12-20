PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Erneut "Krähenfüße" auf der Fahrbahn - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am 20.12.2025, gegen 06:30 Uhrstellte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal im Bereich MA-Wallstadt, beim Befahren der Römerstraße, auf Höhe der Schulzenstraße, mehrere sog. Krähenfüsse auf der Fahrbahn fest, unter anderem hatte sich eins dieser Metallsterne in den Reifen des Streifenwagens gebohrt, welcher hierdurch beschädigt wurde.

Parallel hierzu meldete sich ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der ebenfalls einen Reifenschaden festgestellt hatte.

Der Streifenwagen wird einer Werkstatt zugeführt. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/718430 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

