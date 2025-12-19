Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen E-Scooter-Fahrer und Fußgänger mündet in Handgreiflichkeiten

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 12:50 Uhr befuhren ein 18 und ein 17-Jähriger mit ihren E-Scootern den Gehweg in der Stiftstraße. Zu diesem Zeitpunkt war außerdem ein 31-jähriger Fußgänger auf dem Gehweg unterwegs. Hierbei kam es aus unbekannten Gründen zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem 18-Jährigen. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß griff der 18-Jährige den Fußgänger an und schlug diesem mehrmals mit der Faust gegen den Kopf, wodurch der Fußgänger leicht verletzt wurde. Zwei unbeteiligte Passanten gingen auf den 17-Jährigen zu, um mit diesem zu sprechen. Da der 18-Jährige dieses Vorhaben jedoch als Angriff gegen seinen Freund wahrnahm, schubste er den Passant gegen die Passantin, woraufhin beide zu Boden stürzten. Verletzt wurden sie durch den Sturz jedoch nicht. Der 31-Jährige wurde für die eingehende Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen sowie zur Körperverletzung werden durch das Polizeirevier Sinsheim geführt.

